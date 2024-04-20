Российский эксперт назвал причины плохого старта Магомеда Адиева во главе новой команды

Экс-тренер Валерий Непомнящий высказался о провальной игре "Ахмата" после назначения главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева на аналогичный пост в грозненском клубе, сообщает Legalbet.kz.

Напомним, что Адиев провел на посту наставника "Ахмата" два матча, его новые подопечные проиграли в дебютной игре "Локомотиву", а во второй встрече были разгромлены ФК "Балтика" со счетом 7:1.

"Хотелось бы верить, что ему дадут возможность разобраться в ситуации. Как мне кажется, в "Ахмате" собраны качественные игроки, но в данный момент нет команды.

Как говорят — team spirit совсем отсутствует. Как раз то, что Магомеду удалось создать в национальной команде Казахстана. Только за счёт командного духа противостояли в отборочном цикле", — заявил Непомнящий.

На данный момент команда находится в зоне вылета из РПЛ.

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