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"Бешикташ" Зайнутдинова одержал "сухую" победу и приблизился к зоне Лиги Европы

Опубликовано:

Футболшы Бахтиер Зайнутдинов
Футболшы Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ", в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу в матче 33-го тура местного чемпионата, передает NUR.KZ.

В домашней игре стамбульская команда принимала "Анкарагюджю" и одержала "сухую" победу со счетом 2:0. Голами отметились Эрнест Мучи (18-я минута) и Джексон Мулека (67-я).

Отметим, что сам Зайнутдинов не принял участие в матче из-за травмы.

"На МРТ нашему игроку Бактиеру Зайнутдинову, который почувствовал боль в задней левой части бедра во время тренировки нашей футбольной команды 16 апреля, обнаружено растяжение и отек задней верхней части бедра (двуглавой мышцы бедра)", - цитирует заявление клуба Sports.kz.

На данный момент "Бешикташ" идет на четвертом месте в таблице Суперлиги, отставая от "Трабзонспора", идущего на третьем месте, на одно очко. Попадание в топ-3 дает команде право участие в квалификационных раундах Лиги Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2088134-beshiktash-zaynutdinova-oderzhal-suhuyu-pobedu-i-priblizilsya-k-zone-ligi-evropy/

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