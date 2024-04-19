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Стали известны все участники полуфинала Лиги конференций

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Мяч Лиги конференций УЕФА
Мяч Лиги конференций УЕФА: Matthieu Mirville/BSR Agency/Getty Images

Сегодня, 19 апреля завершились ответные матчи в рамках стадии 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, по итогам которых определились все пары полуфиналистов, передает NUR.KZ.

Турецкий ФК "Фенербахче" одержал победу в ответной игре со счетом 1:0 против греческого "Олимпиакоса". По сумме двух встреч счет составил 3:3, стамбульский клуб покинул турнир после поражения в серии послематчевых пенальти.

"Фенербахче" – "Олимпиакос" 1:0 (3:3) (2:3 по пенальти)

"Астон Вилла" вышла в следующую стадию, аналогично обыграв ФК "Лилль" в серии пенальти.

"Лилль" – "Астон Вилла" 2:1 (3:3) (3:4 по пенальти)

"Брюгге" обыграл "ПАОК" со счетом 2:0 (3:0 по сумме двух встреч). "Фиорентина" обыграла "Викторию", забив так же два безответных мяча в дополнительное время.

Полуфинальная сетка турнира выглядит следующим образом:

"Астон Вилла" сыграет за выход в финал против "Олимпиакоса", "Фиорентина" будет противостоять "Брюгге". Первые матчи пройдут 2 мая, ответные – 9 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2087411-stali-izvestny-vse-uchastniki-polufinala-ligi-konferentsiy/

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