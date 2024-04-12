Один гол определил победителя итальянского дерби "Милан" – "Рома" в 1/4 финала Лиги Европы

"Байер" из Леверкузена одержал победу над лондонским "Вест Хэмом" в первой встрече четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, а ФК "Рома" победил "Милан" в итальянском дерби, передает NUR.KZ.
Первый матч четвертьфинальной пары "Милан" – "Рома" состоялся на стадионе "Сан-Сиро" и завершился победой римлян с минимальной разницей в счете.
Единственным голом в матче отличился защитник "волков" Джанлука Манчини, реализовавший момент на 17-й минуте игры.
"Милан" – "Рома" 0:1
Гол: 17 Манчини.
Леверкузенский "Байер" под руководством Хаби Алонсо продолжает свою серию без поражений и довел ее до 42-х матчей (37 побед и 5 ничьих) в рамках всех турниров, в которых участвует команда.
Немецкая команда на последних минутах "всухую" обыграла лондонский "Вест Хэм" в домашней встрече.
"Байер" – "Вест Хэм" 2:0
Голы: 83 Хоффман, 90+1 Бонифейс.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2083406-odin-gol-opredelil-pobeditelya-italyanskogo-derbi-milan-roma-v-14-finala-ligi-evropy/