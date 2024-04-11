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"Атлетико" минимально обыграл "Боруссию" в четвертьфинале Лиги чемпионов

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Футболисты "Атлетико" Гризманн и Де Пауль и игрок "Боруссии" Санчо
Футболисты "Атлетико" Гризманн и Де Пауль и игрок "Боруссии" Санчо: Pablo Morano/BSR Agency/Getty ImagesPablo Morano/BSR Agency/Getty Images

Мадридский футбольный клуб "Атлетико" одержал победу над "Боруссией" из Дортмунда в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА, сообщает NUR.KZ.

"Матрасники" в домашней игре обыграли немецкую команду благодаря быстрому голу Родриго де Пауля на четвертой минуте и второму забитому мячу Самуэля Лино на 32-й.

Ответный мяч забил форвард "Боруссии" Себастьян Алле, подаривший надежду своей команде на 81-й минуте.

Отметим, что несмотря на поражение "шмели" владели мячом на протяжении 67 процентов от общего времени матча. Однако среди нанесенных 12-и ударов, в створ ворот пришлось лишь четыре, в отличие от статистики "Атлетико", чьи футболисты нанесли 14 ударов, из которых девять попали в створ.

Ко второму матчу подопечные Диего Симеоне подходят с минимальным преимуществом в один мяч.

"Атлетико" Мадрид – "Боруссия" Дортмунд 2:1

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2082695-atletiko-minimalno-obygral-borussiyu-v-chetvertfinale-ligi-chempionov/

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