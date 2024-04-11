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Волевой победой "Барселоны" завершился матч против "ПСЖ" с пятью забитыми голами в 1/4 финала ЛЧ

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Игроки ФК "Барселона"
Игроки ФК "Барселона": Matthieu Mirville/BSR Agency/Getty Images

Каталонская "Барселона" вырвала гостевую победу у французского футбольного клуба "ПСЖ" в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает NUR.KZ.

На протяжении игры обе команды в совокупности забили пять голов. В первом тайме отличился бразильский вингер "Барсы" Рафинья, открывший счет на 37-й минуте, добив мяч в ворота Джанлуиджи Доннарумы.

На старте второго тайма "ПСЖ" забил два ответных мяча, сначала отличился бывший игрок "сине-гранатовых" Усман Дембеле (48), следом через две минуты Виттор Феррейра поразил ворота Марк-Андре тер Штегена.

На 62-й минуте Рафинья оформил дубль и сравнял счет, а последний гол в матче забил Андреас Кристенсен (77), заменивший Френки де Йонга.

"ПСЖ" - "Барселона" 2:3

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2082668-volevoy-pobedoy-barselony-zavershilsya-match-protiv-pszh-s-pyatyu-zabitymi-golami-v-14-finala-lch/

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