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Четвертый тур Казахстанской премьер-лиги стал самым посещаемым

Опубликовано:

футбольное поле
футбольное поле. иллюстративное фото: pixabay.com

Как подсчитал казахстанский футбольный портал KazFootball.kz, шесть матчей четвертого тура QFL посетили в общей сложности 23 057 зрителей, передает NUR.KZ.

В среднем в четвертом туре КПЛ число зрителей за игру составило - 3 843.

Самой посещаемой игрой отчётного тура стал матч «Кайрат» – «Жетысу» (0:0), который посетили 8 357 зрителей.

Меньше всего зрителей посетили игру в Павлодаре между «Елимаем» и «Кайсаром» (1:0) – 500 человек.

Ранее самым посещаемым туром был третий, который посетили 22 775 зрителей, что в среднем по 3 796 зрителей.

Посещаемость матчей четвертого тура Премьер-лиги:

  1. «Кайрат» – «Жетысу» (0:0) – 8 357 зрителей
  2. «Туран» – «Ордабасы» (0:1) – 4 700
  3. «Шахтёр» – «Астана» (1:0) – 4 000
  4. «Актобе» – «Атырау» (1:1) – 3 000
  5. «Кызылжар» – «Женис» (4:0) – 2 500
  6. «Елимай» – «Кайсар» (1:0) – 500

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2080967-chetvertyy-tur-kazahstanskoy-premer-ligi-stal-samym-poseschaemym/

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