"Практически ничего не получилось": Магомед Адиев – о поражении в дебютном матче на посту тренера ФК "Ахмат"

Главный тренер Национальной сборной Казахстана и грозненского ФК "Ахмат" высказался о поражении в первом матче у руля российского клуба, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Напомним, что дебют Адиева в качестве наставника "Ахмата" состоялся в воскресенье и завершился поражением от московского "Локомотива" со счетом 2:0.

"Практически ничего не получилось. Понятно, что удаление очень сильно сказалось на наших взаимодействиях. Плюс гол сразу пропустили. Сразу тяжело стало, и каких‑то больших моментов во втором тайме мы не создали. Не готов пока ответить на то, в чем причины, нужно время.

Первые пять‑семь минут мы были агрессивнее, чем весь остальной матч. "Ахмат" всегда славился тем, что играет агрессивно, особенно дома. Я помню те времена, стремлюсь вернуть лицо команде и сделать "Ахмат" узнаваемым. Но, опять же, очень маленький отрезок был. Времени мало. Я не хочу стелить себе соломку и говорить, что мне надо столько‑то времени или столько. Даже если я один час главный тренер, значит, отвечаю за результат", — сказал Адиев.

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