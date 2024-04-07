Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Узбекистанский футболист принес победу действующему чемпиону Казахстана

Опубликовано:

Узбекистанский футболист Жасурбек Яхшибоев
Жасурбек Яхшибоев. Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" одержал минимальную победу над туркестанским "Тураном" в номинально выездном матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе имени Кажымукана в Шымкенте, но формально была гостевой для действующих победителей КПЛ. Номинальные хозяева уступили со счетом 0:1.

Единственный мяч на 25-й минуте забил узбекистанский форвард Жасурбек Яхшибоев. Он головой замкнул навес со штрафного в исполнении полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена.

В концовке встречи голом отметился также белорусский нападающий шымкентцев Всеволод Садовский, однако после просмотра видеоповтора был зафиксирован офсайд.

Победа позволила "Ордабасы" набрать семь очков после четырех матчей. Команда по дополнительным показателям занимает четвертое место в таблице. Столько же баллов в активе петропавловского "Кызыл-Жара", "Актобе", костанайского "Тобола" и семейского "Елимая". Больше только у алматинского "Кайрата" (8).

На счету "Турана" осталось четыре очка. Туркестанцы сохранили восьмую позицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2080424-uzbekistanskiy-futbolist-prines-pobedu-deystvuyuschemu-chempionu-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.