Узбекистанский футболист принес победу действующему чемпиону Казахстана

Шымкентский "Ордабасы" одержал минимальную победу над туркестанским "Тураном" в номинально выездном матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе имени Кажымукана в Шымкенте, но формально была гостевой для действующих победителей КПЛ. Номинальные хозяева уступили со счетом 0:1.

Единственный мяч на 25-й минуте забил узбекистанский форвард Жасурбек Яхшибоев. Он головой замкнул навес со штрафного в исполнении полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена.

В концовке встречи голом отметился также белорусский нападающий шымкентцев Всеволод Садовский, однако после просмотра видеоповтора был зафиксирован офсайд.

Победа позволила "Ордабасы" набрать семь очков после четырех матчей. Команда по дополнительным показателям занимает четвертое место в таблице. Столько же баллов в активе петропавловского "Кызыл-Жара", "Актобе", костанайского "Тобола" и семейского "Елимая". Больше только у алматинского "Кайрата" (8).

На счету "Турана" осталось четыре очка. Туркестанцы сохранили восьмую позицию.

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