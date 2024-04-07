"Актобе" впервые в сезоне КПЛ потерял очки

Футболисты "Актобе" не смогли обыграть "Атырау" в домашнем матче четвертого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и впервые в сезоне потеряли очки, передает NUR.KZ.

Встреча на стадионе ОСДЮСШОР завершилась со счетом 1:1. Первыми отличились хозяева, которых вывел вперед казахстанский защитник Адильхан Танжариков. На 11-й минуте он головой замкнул навес форварда сборной Казахстана Максима Самородова после розыгрыша углового.

Гости забили ответный мяч после перерыва благодаря действиям белорусской связки футболистов. На 69-й минуте после навеса Никиты Степанова точный удар головой нанес Николай Сигневич.

Ничья позволила "Актобе" набрать семь очков после трех матчей (один тур команда пропустила). В турнирной таблице актюбинцы по дополнительным показателям занимают третье место. Столько же баллов имеют в активе петропавловский "Кызыл-Жар", костанайский "Тобол" и семейский "Елимай", больше набрал только алматинский "Кайрат" (8).

На счету "Атырау" теперь три очка после четырех матчей. Команда поднялась на десятую позицию в таблице.

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