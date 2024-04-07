Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" высказался о назначении Магомеда Адиева на новый пост

Бывший генеральный директор ФК "Тобол" Андрей Канчельскис высказался о назначении главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева на аналогичную должность в ФК "Ахмат", передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".
Канчельскис получил известность благодаря выступлениям в составе "Манчестер Юнайтед" в 90-х годах.
"Естественно, Магомеда Адиева взяли не для того, чтобы "Ахмат" вылетел в Первую лигу. Его брали, чтобы он как-то выправил ситуацию в команде. Поэтому будем смотреть и следить за ним. Сборная Казахстана — это сборная, а клуб — это клуб. Это разные вещи. Я Адиева знаю, много с ним работали. Желаю ему удачи, успеха и чтобы вытащил команду из низа турнирной таблицы", — сказал Канчельскис.
На данный момент грозненская команда занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 20 очков в 21-й игре.
Дебют Адиева в качестве наставника "Ахмата" состоится в воскресенье, соперником выступит московский "Локомотив".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2080112-eks-futbolist-manchester-yunayted-vyskazalsya-o-naznachenii-magomeda-adieva-na-novyy-post/