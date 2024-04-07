Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" высказался о назначении Магомеда Адиева на новый пост

Опубликовано:

Магомед Адиев
Магомед Адиев: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Бывший генеральный директор ФК "Тобол" Андрей Канчельскис высказался о назначении главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева на аналогичную должность в ФК "Ахмат", передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Канчельскис получил известность благодаря выступлениям в составе "Манчестер Юнайтед" в 90-х годах.

"Естественно, Магомеда Адиева взяли не для того, чтобы "Ахмат" вылетел в Первую лигу. Его брали, чтобы он как-то выправил ситуацию в команде. Поэтому будем смотреть и следить за ним. Сборная Казахстана — это сборная, а клуб — это клуб. Это разные вещи. Я Адиева знаю, много с ним работали. Желаю ему удачи, успеха и чтобы вытащил команду из низа турнирной таблицы", — сказал Канчельскис.

На данный момент грозненская команда занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 20 очков в 21-й игре.

Дебют Адиева в качестве наставника "Ахмата" состоится в воскресенье, соперником выступит московский "Локомотив".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2080112-eks-futbolist-manchester-yunayted-vyskazalsya-o-naznachenii-magomeda-adieva-na-novyy-post/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.