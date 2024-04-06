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"Бавария" сенсационно упустила последние шансы на чемпионство

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Игроки ФК "Бавария"
Игроки ФК "Бавария": Alexander Hassenstein/Getty Images

Мюнхенская "Бавария" потерпела неожиданное поражение в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу против ФК "Хайденхайм", сообщает NUR.KZ.

Подопечные Томаса Тухеля проиграли в гостевой игре, лидируя в первом тайме со счетом 2:0. Однако через пять минут после начала второй половины матча футболист хозяев поля Кевин Сесса забил ответный гол, через минуту Тим Кляйндинст сравнял, а на 79-й минуте он же нанес мюнхенцам сенсационное поражение.

"Хайденхайм" - "Бавария" 3:2

Голы: 50 Кевин Сесса; 51, 79 Тим Кляйндинст – 38 Харри Кейн; 45 Серж Гнабри.

Отметим, что лидер таблицы Бундеслиги – "Байер" из Леверкузена победил берлинский "Унион" со счетом 0:1.

"Байер" в текущем сезоне набрал 76 очков в 28 играх, у "Баварии" 60 очков при аналогичном количестве матчей. До конца чемпионата осталось 6 туров и мюнхенский клуб может потерять математические шансы на чемпионство в случае, если леверкузенцы одержат победу в следующей встрече ("Байер" не потерпел ни одного поражения в сезоне).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2080109-bavariya-sensatsionno-upustila-poslednie-shansy-na-chempionstvo/

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