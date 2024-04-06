"Буду рад": воспитанник лондонского "Арсенала" – о возможном переходе в "Астану"

26-летний греческий защитник Илиас Хадзитеодоридис прокомментировал свой потенциальный трансфер в футбольный клуб "Астана", передает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.

Илиас Хадзитеодоридис на протяжении двух сезонов находился в академии лондонского "Арсенала", где занимался с 17 лет.

"Да, то, что мои родители из Казахстана — это правда. Насчет "Астаны" — пока ничего официального не жду. Буду рад, если это произойдет", — заявил футболист.

На данный момент футболист выступает в составе ФК "Панетоликос". Его действующий контракт истекает летом этого года. В текущем сезоне он принял участие в 26 матчах, в которых отметился тремя забитыми голами.

Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость Хадзитеодоридиса в 350 тысяч евро.

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