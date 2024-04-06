Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Буду рад": воспитанник лондонского "Арсенала" – о возможном переходе в "Астану"

Опубликовано:

Илиас Хадзитеодоридис
Илиас Хадзитеодоридис: Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

26-летний греческий защитник Илиас Хадзитеодоридис прокомментировал свой потенциальный трансфер в футбольный клуб "Астана", передает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.

Илиас Хадзитеодоридис на протяжении двух сезонов находился в академии лондонского "Арсенала", где занимался с 17 лет.

"Да, то, что мои родители из Казахстана — это правда. Насчет "Астаны" — пока ничего официального не жду. Буду рад, если это произойдет", — заявил футболист.

На данный момент футболист выступает в составе ФК "Панетоликос". Его действующий контракт истекает летом этого года. В текущем сезоне он принял участие в 26 матчах, в которых отметился тремя забитыми голами.

Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость Хадзитеодоридиса в 350 тысяч евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2080070-budu-rad-vospitannik-londonskogo-arsenala-o-vozmozhnom-perehode-v-astanu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.