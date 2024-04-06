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Новичок КПЛ ворвался в число лидеров сезона

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Футболисты "Елимая". Командное фото
Футболисты "Елимая". Фото: Пресс-служба ФК "Елимай"

Семейский "Елимай" обыграл кызылординский "Кайсар" в номинально домашнем матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу и одержал вторую подряд победу, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе Павлодара. Номинальные хозяева выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч забил бразильский полузащитник Рожерио Алвес дос Сантос (Шина), замкнувший прострел форварда сборной Казахстана Ивана Свиридова на 80-й минуте.

Вторая подряд победа позволила "Елимаю" набрать семь очков после четырех матчей и догнать лидеров турнирной таблицы — "Кызыл-Жар", "Тобол" и "Кайрат". При этом алматинцы проведут свою игру позднее, а костанайцы пропускают четвертый тур.

"Кайсар" уступил во всех трех своих матчах нового сезона КПЛ и не имеет очков в активе. Кызылординцы занимают 12-е место, опережая только карагандинский "Шахтер".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2080058-novichok-kpl-vorvalsya-v-chislo-liderov-sezona/

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