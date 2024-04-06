"Астана" объявила о двух новых трансферах

Футбольный клуб "Астана" в официальном Instagram-аккаунте объявил о кадровых изменениях в составе. Команда представила новичка и объявила об уходе воспитанника, передает NUR.KZ.

Состав самого титулованного клуба в истории Казахстанской премьер-лиги пополнил нигериец Ннамди Аханону. 22-летний нападающий заключил с "Астаной" контракт на три года.

Футболист перешел в новую команду из албанского "Скендербеу". Сумма сделки не раскрывается, а портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 250 тысяч евро. Аханону ранее также выступал за несколько нигерийских клубов.

Покинул состав "Астаны" Владислав Прокопенко. 23-летний форвард, являющийся воспитанником клуба, до конца 2024 года будет играть на правах аренды за другую столичную команду из КПЛ — "Женис". Трансферная стоимость казахстанца, который вызывался в национальную сборную, оценивается в 250 тысяч евро.

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