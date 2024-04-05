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Домашние матчи сборной Казахстана по футболу под угрозой срыва: известны подробности

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

УЕФА проверит Центральный стадион Алматы, на котором пройдут матчи национальной сборной Казахстана по футболу, на соответствие техническим требованиям передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

В 2016 году Центральный стадион в Алматы получил IV категорию от УЕФА для проведения футбольных матчей. Однако, чтобы сохранить этот статус, было необходимо устранить некоторые проблемы,

Список проблем включает в себя недостатки в области VIP-мест, зоны приема гостей, условия для трансляции матчей по ТВ, места для комментаторов и создание телевизионных и телестудий. Также необходимо предусмотреть достаточное количество мест и комфортные условия для работы представителей СМИ, а также парковочные места для автомобилей.

УЕФА уведомил Казахстанскую футбольную федерацию о том, что планируется проведение контрольной инспекции стадиона в ближайшее время для подтверждения его соответствия IV категории. Инспекционная комиссия УЕФА планирует прибыть в мае текущего года. Если стадион не исправит указанные проблемы, он может лишиться IV категории.

Напомним, «Астана Арена» закрыта на ремонт в связи с проведением Всемирных Игр Кочевников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2079671-domashnie-matchi-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-pod-ugrozoy-sryva-izvestny-podrobnosti/

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