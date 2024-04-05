Хет-трик и два пенальти: голевой феерией завершился драматичный матч "Челси" и "МЮ"

Футболисты лондонского "Челси" одержали победу в домашнем матче с "Манчестер Юнайтед" в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает NUR.KZ.

Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Хет-трик в составе столичной команды оформил Коул Палмер (19, 90+10, 90+11 минуты). Два первых своих мяча он забил с пенальти. Именно Палмер позволил лондонцам на последних минутах не только отыграться, но и вырвать победу.

Также у "Челси" отличился Конор Галлахер (4). В составе "МЮ" дубль оформил Алехандро Гарначо (34 и 67), еще один мяч забил Бруну Фернандеш (39).

Победа позволила "Челси" подняться в верхнюю половину таблицы и занять десятое место. После 29 матчей в активе лондонцев 43 очка.

У "Манчестер Юнайтед" осталось 48 баллов после 30 встреч. Команда располагается на шестой позиции.

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