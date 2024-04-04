Голевой "перестрелкой" и точным ударом с центра поля завершился матч с участием Абата Аймбетова (видео)

В среду 3 апреля завершился матч 31-го тура турецкой Суперлиги между ФК "Фенербахче" и "Адана Демирспор", в составе которого выступает форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, передает NUR.KZ.

"Фенербахче" на своем поле победил команду из Аданы со счетом 4:2. Первый гол в матче забил защитник стамбульского клуба Александер Джику (17-я минута), на 25-й минуте ответный мяч забил Марио Балотелли.

Во втором тайме отличились еще трое футболистов "Фенербахче", на 51-й минуте забил экс-игрок миланского "Интера" Эдин Джеко.

Также отличился Душан Тадич, забивший необычный гол с центра поля из-за ошибки голкипера Ведата Каракуша.

На 80-й минуте "Адану Демирспор" спас от разгрома Юсуф Бараси, забивший второй мяч.

Абат Аймбетов появился на поле на 81-й минуте, он вышел на замену Марио Балотелли и не успел отличиться результативными действиями.

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