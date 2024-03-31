"Кайрат" обыграл "Ордабасы" в центральном матче тура КПЛ

Алматинский "Кайрат" одержал выездную победу над шымкентским "Ордабасы" в матче третьего тура чемпионата Казахстана по футболу и догнал лидера турнирной таблицы, передает NUR.KZ.

Встреча на Центральном стадионе имени Кажымукана завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

До перерыва "Кайрат" вышел вперед благодаря голу полузащитника сборной Казахстана Адилета Садыбекова (42 минута). Преимущество алматинцев упрочил бразильский форвард Жоао Пауло (68). Единственный мяч хозяев прямым ударом со штрафного забил узбекистанский нападающий Жасурбек Яхшибоев (84).

"Кайрат" набрал семь очков за три тура и поднялся на второе место в таблице. Выше алматинцев находится только костанайский "Тобол", который имеет преимущество по дополнительным показателям.

В активе "Ордабасы" осталось четыре очка. Действующие чемпионы Казахстана занимают пятую позицию после трех туров.

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