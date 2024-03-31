Разгромом завершился матч "Актобе" в чемпионате Казахстана по футболу

Футболисты "Актобе" одержали крупную победу над астанинским "Женисом" в домашнем матче третьего тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Встреча на стадионе ОСДЮСШОР завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Первым отличился форвард сборной Казахстана Максим Самородов, реализовавший пенальти (13 минута). Вскоре преимущество "Актобе" укрепил нападающий Идрис Умаев (16), который проходит процесс смены гражданства с российского на казахстанское. После перерыва окончательный счет установил доминиканский форвард Дорни Ромеро Чалас (48).

При этом хозяева заканчивали матч в меньшинстве. На 74-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален хорватский защитник Матео Барач.

Победа позволила актюбинцам набрать шесть очков. Это максимум для команды, так как она пропустила прошлый тур из-за снятия павлодарского "Аксу" с чемпионата. На данный момент "Актобе" вошел в тройку лидеров, уступая по баллам только костанайскому "Тоболу" (7).

"Женис" потерпел второе поражение в сезоне. Новичок КПЛ с тремя очками после трех туров занимает девятое место в таблице.

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