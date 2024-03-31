Один из лучших бомбардиров в истории сборной Казахстана возобновит карьеру в команде Первой лиги

Экс-нападающий Национальной сборной Казахстана по футболу Сергей Хижниченко возобновит профессиональную карьеру в составе ФК "Алтай" из Усть-Каменогорска, передает NUR.KZ.

32-летний форвард находился в статусе свободного агента с 1 июля 2022 года, тогда истек срок его контрактного соглашения с павлодарским ФК "Аксу".

По информации авторитетного портала Transfermarkt казахстанец подписал контракт с "Алтаем" 27 марта текущего года. Отметим, что команда выступает в Первой лиге Казахстана по футболу.

Сергей Хижниченко входит в пятерку лучших бомбардиров в истории национальной сборной, на его счету 8 забитых голов в 52 матчах в составе команды, по данному показателю он находится на восьмом месте в списке рекордсменов казахстанской сборной по количеству проведенных игр.

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