Один из лучших бомбардиров в истории сборной Казахстана возобновит карьеру в команде Первой лиги

Экс-нападающий Национальной сборной Казахстана по футболу Сергей Хижниченко возобновит профессиональную карьеру в составе ФК "Алтай" из Усть-Каменогорска, передает NUR.KZ.
32-летний форвард находился в статусе свободного агента с 1 июля 2022 года, тогда истек срок его контрактного соглашения с павлодарским ФК "Аксу".
По информации авторитетного портала Transfermarkt казахстанец подписал контракт с "Алтаем" 27 марта текущего года. Отметим, что команда выступает в Первой лиге Казахстана по футболу.
Сергей Хижниченко входит в пятерку лучших бомбардиров в истории национальной сборной, на его счету 8 забитых голов в 52 матчах в составе команды, по данному показателю он находится на восьмом месте в списке рекордсменов казахстанской сборной по количеству проведенных игр.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2076021-odin-iz-luchshih-bombardirov-v-istorii-sbornoy-kazahstana-vozobnovit-kareru-v-komande-pervoy-ligi/