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Криштиану Роналду оформил 64-й хет-трик в карьере (видео)

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Yasser Bakhsh/Getty Images

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду отличился хет-триком в домашнем матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии против ФК "Аль-Таи", передает NUR.KZ.

"Аль-Наср", в составе которого выступает 39-летний капитан сборной Португалии, одержал победу в игре со счетом 5:1.

Счет в матче открыл игрок хозяев Отавио Монтейро, забивший мяч на 20-й минуте. Спустя 2 минуты Виргил Мисидьян сравнял, забив в ворота "Аль-Насра", на 36-й минуте этот же игрок был удален с поля.

Далее победный гол забил Абдулрахман Гариб (45+7), а после него бенефис устроил и сам Роналду, поразивший ворота соперника на 64-й, 67-й и 87-й минутах.

Отметим, что это 64-й хет-трик в карьере португальца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2076018-ronaldu-oformil-64-y-het-trik-v-karere-video/

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