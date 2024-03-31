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Дортмундская "Боруссия" приблизила немецкий футбол к историческому событию

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Игроки ФК "Боруссия Д"
Игроки ФК "Боруссия Д": Markus Gilliar - GES Sportfoto/Getty Images

В субботу 30 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором Дортмундская "Боруссия" в гостях одержала победу над "Баварией", сообщает NUR.KZ.

Матч на "Альянс Арене" завершился победой "шмелей" со счетом 0:2.

Первый мяч уже на десятой минуте встречи забил 22-летний нападающий "Боруссии" Карим Адейеми, норвежский защитник Джулиан Райерсон на 83-й минуте увеличил разрыв в счете, забив второй гол в ворота мюнхенцев.

Отметим, что на 89-й минуте звездный английский нападающий "Баварии" Харри Кейн забил ответный мяч, однако главный арбитр встречи зафиксировал положение вне игры.

После 27 игр лидерскую позицию в таблице Бундеслиги занимает "Байер", набравший 73 очка. "Бавария", ранее доминировавшая в чемпионате на протяжении 11-и лет находится на второй строчке (60 очков).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2076009-dortmundskaya-borussiya-priblizila-nemetskiy-futbol-k-istoricheskomu-sobytiyu/

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