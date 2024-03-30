Стало известно, где проведет свои матчи сборная Казахстана по футзалу

Национальная сборная Казахстана по футзалу проведет товарищеские игры с Узбекистаном в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
7 и 9 апреля казахстанская команда проведет игры в товарищеском формате против Узбекистана. По плану эти встречи должны были пройти в Ташкенте, но так как узбекская столица в этом году принимает чемпионат мира, игры были перенесены на "Тараз арену".
Учебно-тренировочный сбор подопечных Рикардо Кака стартует 1 апреля, также в Таразе.
Отметим, 4 апреля национальная сборная Казахстана по футзалу проведет контрольную встречу против команды Кыргызстана. Встреча пройдет в закрытом режиме.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2075961-stalo-izvestno-gde-provedet-svoi-matchi-sbornaya-kazahstana-po-futzalu/