Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Стало известно, где проведет свои матчи сборная Казахстана по футзалу

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Казахстанская федерация футбола

Национальная сборная Казахстана по футзалу проведет товарищеские игры с Узбекистаном в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

7 и 9 апреля казахстанская команда проведет игры в товарищеском формате против Узбекистана. По плану эти встречи должны были пройти в Ташкенте, но так как узбекская столица в этом году принимает чемпионат мира, игры были перенесены на "Тараз арену".

Учебно-тренировочный сбор подопечных Рикардо Кака стартует 1 апреля, также в Таразе.

Отметим, 4 апреля национальная сборная Казахстана по футзалу проведет контрольную встречу против команды Кыргызстана. Встреча пройдет в закрытом режиме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2075961-stalo-izvestno-gde-provedet-svoi-matchi-sbornaya-kazahstana-po-futzalu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.