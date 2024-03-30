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Авторитетный инсайдер сообщил, где продолжит карьеру Хаби Алонсо

Опубликовано:

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо: Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen via Getty Images

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Х (бывший Twitter), сообщил что главный тренер ФК "Байер" Хаби Алонсо продолжит свою карьеру в этом клубе, передает NUR.KZ.

"У меня была хорошая встреча с представителями «Байера» из Леверкузена, и я сообщил им, что останусь и продолжу работу в клубе.

После долгих разговоров о моем будущем я использовал перерыв, чтобы подумать и принять решение.

Это место, где я должен быть", - цитирует специалиста Фабрицио Романо.

Отметим, что "Байер" под руководством Хаби Алонсо может впервые в истории завоевать титул чемпиона Германии и прервать 11-летнию гегемонию "Баварии" в Бундеслиге. Также леверкузенский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

"Байер" является первой командой 42-летнего испанца, которую он возглавил в качестве главного тренера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2075781-avtoritetnyy-insayder-soobschil-gde-prodolzhit-kareru-habi-alonso/

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