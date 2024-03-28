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Месси высказался об уходе из сборной Аргентины

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Аргентинский футболист Лионель Месси
Лионель Месси: Buda Mendes/Getty Images

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", выступающий в составе американского ФК "Интер Майами", Лионель Месси прокомментировал возможность ухода из состава сборной Аргентины, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Отметим, что Месси является капитаном аргентинской сборной, в составе которой стал чемпионом Кубка Америки в 2021 и чемпионом мира в 2022 годах.

"Победа на чемпионате мира была для нас, наших семей и всей страны волшебством, эти чувства останутся с нами на всю жизнь. Я бы наверняка ушел из сборной, если бы мы не выиграли титул, но, к счастью, мы это сделали, подарив Аргентине еще одну победу", — заявил футболист.

Напомним, что Лионель уже становился финалистом мундиаля в 2014 году, тогда в заключительной игре Аргентина минимально уступила Германии со счетом 1:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2074422-messi-vyskazalsya-ob-uhode-iz-sbornoy-argentiny/

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