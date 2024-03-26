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Лионель Месси потерял миллионы евро в трансферной стоимости

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Аргентинский футболист Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Peter Joneleit/Icon Sportswire via Getty Images

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость аргентинского футболиста Лионеля Месси, которая упала на пять миллионов евро, передает NUR.KZ.

Ресурс пересмотрел данные по игрокам североамериканской лиги MLS, где Месси выступает за "Интер Майами". Несмотря на отрицательную динамику, аргентинец остался самым дорогостоящим футболистом этого чемпионата.

Сейчас трансферная стоимость форварда оценивается в 30 млн евро. До обновления она была равна 35 млн евро. Среди факторов, повлиявших на изменение, стоит выделить возраст Месси, которому в июне исполнится 37 лет.

Последний раз трансферная стоимость аргентинца оценивалась ниже в январе 2006 года. Тогда она составляла 15 млн евро, а 18-летний футболист выступал за испанскую "Барселону".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073525-lionel-messi-poteryal-milliony-evro-v-transfernoy-stoimosti/

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