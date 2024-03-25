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"Я даже правил не знаю": Эрлинг Холанд призвал к изменению футбольного регламента

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Футболшы Эрлинг Холанд
Футболшы Эрлинг Холанд. Фото: Robbie Jay Barratt / Getty Images

Один из лучших футболистов мира норвежский форвард, выступающий в "Манчестер Сити", Эрлинг Холанд высказал свое недовольство современными футбольными правилами, передает NUR.KZ.

"Допустим, игроки бросают аут в одну или другую сторону, это не имеет значения. Но им нужно убедиться, что они держат мяч двумя руками. Я даже правил не знаю, но если я решу бросить, то, скорее всего, сделаю это неправильно. Но не имеет значения, бросаете вы мяч прямо вниз, прямо вверх или что-то ещё. Я бы это изменил", — цитирует Холанда Legalbet.kz.

Отметим, что 23-летний Холанд занял второе место в голосовании за "Золотой мяч" в сезоне 2023, уступив первенство лишь Лионелю Месси, также в прошлом сезоне Холанд стал обладателем "Золотой бутсы" и завоевал требл в составе "Ман Сити".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072850-ya-dazhe-pravil-ne-znayu-erling-holand-prizval-k-izmeneniyu-futbolnogo-reglamenta/

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