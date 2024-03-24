Матч "Интер Майами" без участия Месси завершился разгромом

Американский футбольный клуб "Интер Майами" в составе которого выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси потерпел разгромное поражение, передает NUR.KZ.

"Интер" в рамках регулярного чемпионата Восточной Конференции MLS в гостях встретился с ФК "Нью-Йорк Ред Буллз".

Хозяева оформили разгром, забив 4 безответных мяча в команду, которой руководит Дэвид Бэкхэм. Отметим, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси не принял участие в игре.

Главной звездой матча стал 27-летний шотландский полузащитник Льюис Морган, оформивший хет-трик в ворота "Интер Майами".

"Интер Майами" - "Нью-Йорк Ред Буллз" 4:0

Голы: 3 Льюис Морган, 51 Льюис Морган, 66 Викельман Камора, 70 Льюис Морган.

Данное поражение выбило "Интер" с лидерской позиции, команда после 6 матчей имеет в своем активе 6 очков, а занявший первое место "Коламбус Крю" имеет аналогичное количество баллов при четырех играх.

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