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Определились все участники 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

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Кубок Казахстана по футболу
Кубок Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

В субботу завершилась стадия плей-офф предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу, по итогам которой определились все участники 1/8 финала, передает NUR.KZ.

Последнюю путевку в основной раунд турнира заработала команда "SD Family". В субботу астанчане обыграли "Жетысай" со счетом 2:1.

Ранее победителями плей-офф предварительного раунда стали шымкентский "Онтустик" и "Тараз", которые со счетом 1:0 одолели павлодарский "Иртыш" и алматинский "Жас Кыран" соответственно.

Далее три квалифицировавшиеся команды вместе с 13 клубами Казахстанской премьер-лиги выступят в 1/8 финала. Расписание матчей этой стадии представлено ниже.

13 апреля

14:00. "Кайсар" (Кызылорда) — "Тобол" (Костанай)

14:00. "Атырау" — "SD Family" (Астана)

16:00. "Женис" (Астана) — "Астана"

18:00. "Кайрат" (Алматы) — "Туран" (Туркестан)

14 апреля

14:00. "Тараз" — "Ордабасы" (Шымкент)

14:00. "Онтустик" (Шымкент) — "Кызыл-Жар" (Петропавловск)

16:00. "Елимай" (Семей) — "Шахтер" (Караганда)

16:00. "Актобе" — "Жетысу" (Талдыкорган)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072592-opredelilis-vse-uchastniki-18-finala-kubka-kazahstana-po-futbolu/

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