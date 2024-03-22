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Сборная Греции разгромила команду Казахстана в первом тайме стыкового матча Евро-2024

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Футболисты сборной Греции в матче с Казахстаном
Футболисты сборной Греции. Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Греческие футболисты забили четыре безответных мяча в ворота сборной Казахстана в первом тайме полуфинала стыкового турнира Евро-2024, передает NUR.KZ.

Уже за стартовые 15 минут матча в Афинах хозяева отличились дважды. Сначала пенальти реализовал полузащитник и капитан сборной Греции Анастасиос Бакасетас (9 минута), а затем форвард Димитриос Пелкас головой замкнул навес Георгиоса Масураса (15).

Ближе к перерыву нападающий Фотис Иоаннидис довел счет до крупного после прострела Масураса (37). Вскоре полузащитник Димитриос Курбелис забил еще один мяч. Головой он замкнул навес Константиноса Цимикаса.

Таким образом, четыре из пяти ударов греков в створ ворот оказались голевыми. Казахстанцы за первый тайм ни разу не пробили в створ.

Кроме того, до перерыва футболисты команд получили по одной желтой карточке. У хозяев был предупрежден Пантелис Хацидиакос, у гостей — Ян Вороговский.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072091-sbornaya-gretsii-razgromila-komandu-kazahstana-v-pervom-tayme-stykovogo-matcha-evro-2024/

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