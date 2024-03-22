Куат Хамитов поддержал сборную Казахстана перед матчем с Грецией

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов высказался в преддверии игры Национальной сборной против Греции в рамках полуфинала стыковых матчей за выход на Евро-2024, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.

35-летний файтер известен своей критической позицией по отношению к казахстанскому футболу, в частности он негативно отреагировал на сенсационную победу отечественных футболистов в отборочной игре на чемпионат Европы против Дании (3:2).

"У нас хороший и сильный соперник. Я думаю, будет тяжелая игра. Шансы есть всегда – это же спорт. Все зависит от мотивации и желания победить команды", — заявил Куат Хамитов.

Матч Греция – Казахстан стартует в 00:45 по казахстанскому времени, ранее в Казахстанской федерации футбола был назван стартовый состав нашей команды на полуфинальную встречу.

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