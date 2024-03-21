Казахстанские футболистки проиграли матч квалификации чемпионата Европы

Женская юношеская сборная Казахстана по футболу (не старше 17 лет) уступила команде Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Встреча прошла в городе Талгаре Алматинской области. Эстонки выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Ловис Мяннисте (57 минута) и Дарьи Узюкиной (81).

Сборная Казахстана потерпела поражения в обоих матчах отборочного цикла. Без набранных очков и при разнице забитых и пропущенных мячей 1:5 команда занимает третье место в группе B4.

Ниже находится только сборная Армении, у которой в запасе есть игра с Боснией и Герцеговиной. Эстонки набрали максимальные шесть очков после двух туров и возглавляют таблицу.

Путевки на чемпионат Европы разыгрывают команды Лиги А, для попадания в которую необходимо занимать первое место в группе Лиги B.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.