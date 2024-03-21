Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Казахстанские футболистки проиграли матч квалификации чемпионата Европы

Опубликовано:

Женская юношеская сборная Казахстана по футболу (U-17)
Женская юношеская сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Женская юношеская сборная Казахстана по футболу (не старше 17 лет) уступила команде Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Встреча прошла в городе Талгаре Алматинской области. Эстонки выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Ловис Мяннисте (57 минута) и Дарьи Узюкиной (81).

Сборная Казахстана потерпела поражения в обоих матчах отборочного цикла. Без набранных очков и при разнице забитых и пропущенных мячей 1:5 команда занимает третье место в группе B4.

Ниже находится только сборная Армении, у которой в запасе есть игра с Боснией и Герцеговиной. Эстонки набрали максимальные шесть очков после двух туров и возглавляют таблицу.

Путевки на чемпионат Европы разыгрывают команды Лиги А, для попадания в которую необходимо занимать первое место в группе Лиги B.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2071953-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-match-kvalifikatsii-chempionata-evropy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.