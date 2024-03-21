Португальский игрок "Барселоны" заявил, что пик Роналду уже закончился

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Португалии Жоау Канселу высказался о своем партнере по национальной команде Криштиану Роналду, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

По мнению футболиста главной проблемой 39-летней суперзвезды является его возраст.

"Роналду — важный игрок [для сборной Португалии]. Он на протяжении 15 лет боролся с Месси за "Золотой мяч", но пик карьеры футболиста приходится на возраст от 25 до 32 лет. Криштиану — значимый игрок для нас, но сборная не полностью зависит от него", — цитирует Канселу источник.

Отметим, что оба игрока пропустят товарищеский матч своей сборной против Швеции, которой состоится 21 марта, однако они должны присоединиться к португальской команде ко второй встрече со Словенией (26 марта).

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