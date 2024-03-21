"Испытываю странные чувства": ассистент тренера сборной Греции – о матче с Казахстаном

Жерар Нус, ассистент тренера сборной Греции Густаво Пайета, поделился своими переживаниями в преддверии матча его подопечных против сборной Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.
Отметим, что специалист имеет опыт работы в Казахстане, с 2017 по 2018 он возглавлял павлодарский футбольный клуб "Иртыш".
"Нам предстоит важная игра. Я испытываю довольно странные ощущения, конечно, так как успел побывать в стране соперника. Особенные чувства.
Знаю ли кого-то из игроков сборной Казахстана со времени работы в "Иртыше"? Некоторые из них — новые лица для меня, а другие знакомы по работе в Казахстане", — заявил Нус.
Напомним, что ранее о предстоящей игре также высказался наставник казахстанской сборной Магомед Адиев.
Матч Греция – Казахстан состоится 22 марта, в 00:45 по казахстанскому времени.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2071749-ispytyvayu-strannye-chuvstva-assistent-trenera-sbornoy-gretsii-o-matche-s-kazahstanom/