Сборная Казахстана по футболу прилетела в Грецию на стыковой матч Евро-2024

Футболисты, тренеры и персонал сборной Казахстана по футболу прибыли в Афины для участия в стыковом матче чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Сообщение о прилете появилось в официальном Instagram-аккаунте национальной команды. В столицу Греции сборная Казахстана прибыла из Дубая, где проходила учебно-тренировочный сбор и провела победную товарищескую встречу с Туркменистаном (2:0).

В среду у команды запланированы предматчевая тренировка и пресс-конференция. Игра с греками стартует в ночь с 21 на 22 марта — в 00:45 по казахстанскому времени.

Победитель предстоящего матча сыграет в финале стыкового турнира на выезде с сильнейшим из пары Грузия — Люксембург.

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