Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Сборная Казахстана по футболу прилетела в Грецию на стыковой матч Евро-2024

Опубликовано:

Казахстанские Футболисты Иван Свиридов (слева) и Ислам Чесноков (в центре) Иван Свиридов (слева) и Ислам Чесноков (в центре)
Иван Свиридов (слева) и Ислам Чесноков (в центре). ото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Футболисты, тренеры и персонал сборной Казахстана по футболу прибыли в Афины для участия в стыковом матче чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Сообщение о прилете появилось в официальном Instagram-аккаунте национальной команды. В столицу Греции сборная Казахстана прибыла из Дубая, где проходила учебно-тренировочный сбор и провела победную товарищескую встречу с Туркменистаном (2:0).

В среду у команды запланированы предматчевая тренировка и пресс-конференция. Игра с греками стартует в ночь с 21 на 22 марта — в 00:45 по казахстанскому времени.

Победитель предстоящего матча сыграет в финале стыкового турнира на выезде с сильнейшим из пары Грузия — Люксембург.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2071380-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-priletela-v-gretsiyu-na-stykovoy-match-evro-2024/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.