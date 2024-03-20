Выше Роналду и Неймара: экс-одноклубника Нуралы Алипа признали самым дорогим игроком Саудовской Аравии

Международный центр спортивных исследований (CIES) признал бразильского вингера Малкома самым дорогим футболистом Саудовской Аравии, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Ранее Малком вместе с защитником Национальной сборной Казахстана по футболу выступал в санкт-петербургском ФК "Зенит". На данный момент южноамериканский спортсмен защищает цвета "Аль-Хиляля".

Согласно исследованию CIES бразилец оценивается в 25,3 миллиона евро, что является высшим показателем среди игроков чемпионата Саудовской Аравии. На втором месте расположился бывший игрок мадридского "Атлетико" Янник Карраско (21,6 млн).

Отметим, согласно подсчетам центра, пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду и самый дорогой игрок в истории футбола Неймар не попали в десятку лучших.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Малкома в 30 миллионов евро.

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