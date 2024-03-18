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Клуб АПЛ может попасть в "зону вылета" из-за финансовых нарушений

Опубликовано:

Футболисты ФК "Ноттингем Форест"
Футболисты ФК "Ноттингем Форест": MI News/NurPhoto via Getty Images

Один из самых старых футбольных клубов мира – "Ноттингем Форест" будет оштрафован на четыре очка в Английской премьер-лиге, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Причиной для штрафа является нарушение правил Премьер-лиги по финансовой стабильности и устойчивому развитию доходов.

В источнике заявляют, что официально об этом объявят сегодня, а представители команды вероятно подадут на апелляцию данного решения.

В последнем матче клуб сыграл вничью с ФК "Лутон" со счетом 1:1. На данный момент "Ноттингем Форест" занимает 17-е место в турнирной таблице, от "зоны вылета" из высшего дивизиона команду отделяют 3 очка.

В случае если "Ноттингем" лишится четырех очков, он опустится на на 18-е место и будет "бороться за выживание" за 9 туров до окончания турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2070420-klub-apl-mozhet-popast-v-zonu-vyleta-iz-za-finansovyh-narusheniy/

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