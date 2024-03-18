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Феликс забил в ворота "Атлетико" и вывел "Барселону" на второе место в Ла Лиге

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Жоао Феликс
Жоао Феликс: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Каталонская "Барселона" одержала победу в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу против мадридского "Атлетико", сообщает NUR.KZ.

Сегодня, 18 марта на стадионе "Цивитас Метрополитано" гости одержали разгромную победу со счетом 0:3.

Победу "сине-гранатовым" принесли игрок "Атлетико", выступающий за "Барселону" на правах аренды, Жоао Феликс (38-я минута), Роберт Левандовский, реализовавший момент на 47-й минуте и 20-летний полузащитник Фермин Лопес (65-я минута).

Данная победа позволила "кулес" закрепиться на втором месте в Примере, за 9 матчей до окончания турнира "Барселона" отстает от лидера – мадридского "Реала" на восемь очков, на третьем месте идет вторая команда из Каталонии – ФК "Жирона", в активе которой 62 очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2069781-feliks-zabil-v-vorota-atletiko-i-vyvel-barselonu-na-vtoroe-mesto-v-la-lige/

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