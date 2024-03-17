"Многие очарованы этой страной": итальянский нападающий "Тобола" – об интересе к Казахстану в Европе

Итальянский нападающий костанайского ФК "Тобол" Годберг Купер рассказал об интересе европейцев к Казахстану, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.
"Я почти уверен, что многие итальянские футболисты и в целом игроки из Европы могут играть здесь. Итальянские журналисты уже несколько раз обращались ко мне за интервью, чтобы рассказать о казахстанском чемпионате.
В Европе казахстанская лига вызывает интерес. Многие знают о Казахстане не только по части футбола, но и в целом как о хорошей стране и многие очарованы этой страной. Поэтому я думаю, что со временем в чемпионате Казахстана может появиться большее количество итальянских игроков, потому что здесь хороший уровень, отличная организация и прочее…", - рассказал футболист.
Купер перешел в "Тобол" из румынского ФК "УТА Арад" в феврале текущего года, его актуальная трансферная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2069502-mnogie-ocharovany-etoy-stranoy-italyanskiy-napadayuschiy-tobola-ob-interese-k-kazahstanu-v-evrope/