"Многие очарованы этой страной": итальянский нападающий "Тобола" – об интересе к Казахстану в Европе

Итальянский нападающий костанайского ФК "Тобол" Годберг Купер рассказал об интересе европейцев к Казахстану, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Я почти уверен, что многие итальянские футболисты и в целом игроки из Европы могут играть здесь. Итальянские журналисты уже несколько раз обращались ко мне за интервью, чтобы рассказать о казахстанском чемпионате.

В Европе казахстанская лига вызывает интерес. Многие знают о Казахстане не только по части футбола, но и в целом как о хорошей стране и многие очарованы этой страной. Поэтому я думаю, что со временем в чемпионате Казахстана может появиться большее количество итальянских игроков, потому что здесь хороший уровень, отличная организация и прочее…", - рассказал футболист.

Купер перешел в "Тобол" из румынского ФК "УТА Арад" в феврале текущего года, его актуальная трансферная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

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