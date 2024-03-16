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Казахстанский защитник покинул футбольный "Актобе"

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Футбольный мяч
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: pexels.com

Футбольный клуб "Актобе" поделился новостью об изменение состава футболистов на этот сезон Казахстанской премьер-лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Футбольный клуб из Актобе объявил об уходе 29-летнего казахстанского защитника Тимура Рудосельского. Контракт с местным спортсменом был расторгнут по обоюдному согласию.

В составе «красно-белых» Рудосельский провел всего два матча. Ранее казахстанский защитник выступал в чемпионате Армении, а в Казахстанской премьер-лиги играл за алматинский «Кайрат», кокшетауский «Окжетпес» и «Кайсар» из Кызылорды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2069484-kazahstanskiy-zaschitnik-pokinul-futbolnyy-aktobe/

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