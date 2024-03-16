"Какой позор": спортивный директор "Ман Сити" – о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн скандально прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА в текущем сезоне, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

На стадии 1/4 финала английский клуб встретится с мадридским "Реалом". До этого команды на протяжении двух сезонов подряд встречались в полуфинале турнира.

"Какой позор, надоели эти шары — все то же самое. Такая же жеребьевка, как в прошлом году — поменяли только "Ливерпуль" на "Арсенал".

У соперника больше всего титулов [в Лиге чемпионов], они показывают стабильность в этом турнире, всегда доходят до решающих стадий. Но мы считаем себя сильной командой и проводим хороший сезон.

Лига чемпионов — это турнир "Реала". Они могли не очень хорошо играть в Ла Лиге, но зато в Лиге чемпионов дела шли хорошо", - заявил функционер.

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