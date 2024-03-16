"Игрок заявил о себе": агенты Нуралы Алипа высказались о его будущем в "Зените"

Сотрудники агентства Player Career Management, которое представляет интересы защитника сборной Казахстана по футболу Нуралы Алипа, прокомментировали его будущее в ФК "Зенит", передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

"В начале этого лета мы планируем разговаривать с руководством "Зенита" о будущем Нуралы в клубе, как в команде видят его потенциал. Игрок заявил о себе, поэтому интересны его дальнейшие перспективы и возможности. Договорились об этом с руководством «Зенита», на что они ответили: "Хорошо. Давайте встретимся и будем разговаривать".

Пока мы не форсируем события. Сейчас Алип находится на сборах своей национальной команды, и все идет по плану", - прокомментировали ситуацию в агентстве.

Напомним, 24-летний казахстанец является воспитанником алматинского "Кайрата", он выступает в составе петербургского клуба с 2022 года. Текущая трансферная стоимость Нуралы Алипа оценивается в 3 миллиона евро.

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