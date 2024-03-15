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Тренер сборной Туркменистана оценил игру Казахстана перед стыковыми матчами за выход на Евро

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Капитаны сборной Таджикистана и сборной Казахстана по футболу
Капитаны сборной Таджикистана и сборной Казахстана по футболу: Пресс-служба КФФ/Алексей Сисенбин

Главный тренер сборной Туркменистана по футболу Мерген Оразов подвел итоги закрытого товарищеского матча с Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Turkmenportal.com.

Напомним, что встреча состоялась вчера, 14 марта. Подопечные Магомеда Адиева одержали победу со счетом 2:0.

"Эта товарищеская игра была специально запланирована для того, чтобы наши футболисты получили опыт встреч с сильными соперниками в преддверии официальных матчей отборочного турнира.

Сборная Казахстана продемонстрировала себя хорошо сплоченным и физически подготовленным коллективом. Наши ребята выполнили поставленные на игру задачи на стадии созидания атак. Вместе с тем, мы выявили определенные проблемы на завершающей стадии и будем работать над их устранением", – заявил Оразов.

Казахстан в следующем матче встретится с Грецией 22 марта, в рамках полуфинального матча отборочного цикла на Евро-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2069283-trener-sbornoy-turkmenistana-otsenil-igru-kazahstana-pered-stykovymi-matchami-za-vyhod-na-evro/

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