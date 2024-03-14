Джейдон Санчо вывел "Боруссию" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 14 марта завершились последние матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, дортмундская "Боруссия" стала седьмым четвертьфиналистом текущего розыгрыша, передает NUR.KZ.

"Шмели" на своей домашней арене "Сигнал Идуна Парк", которая является крупнейшим стадионом в Германии, одержали победу над нидерландским "ПСВ".

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый гол, забил англичанин Джейдон Санчо, ранее вернувшийся из "Манчестер Юнайтед", где ему не удалось раскрыть свой потенциал. Он реализовал свой момент уже на третьей минуте встречи, а последний гол в матче забил капитан команды Марко Ройс (90+5).

Первый матч в Эйндховене завершился вничью со счетом 1:1.

"Боруссия Дортмунд" – "ПСВ" 2:0 (3:1 по сумме двух встреч).

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