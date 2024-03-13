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Исторический рекорд установили в мировом футболе

Опубликовано:

Бразильский футболист Малком
Малком. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Саудовский "Аль-Хиляль" установил мировой рекорд по продолжительности победной серии в футболе, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт клуба в социальной сети X.

В ночь на среду по казахстанскому времени команда из Эр-Рияда в ответном матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов на выезде обыграла "Аль-Иттихад", также представляющий Саудовскую Аравию. Встреча завершилась со счетом 2:0, голами отметились Ясир Аль-Шахрани и Малком.

По сумме двух матчей "Аль-Хиляль" выиграл 4:0 и прошел в следующую стадию. Для команды победа стала 28-й подряд во всех турнирах. Это новый мировой рекорд.

Серия "Аль-Хиляля" включает 16 побед в чемпионате Саудовской Аравии, три — в Кубке страны, восемь — в азиатской Лиге чемпионов.

Предыдущее достижение принадлежало валлийскому клубу "Нью-Сэйнтс". В сезоне-2016/17 он выиграл 27 матчей кряду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2067636-istoricheskiy-rekord-ustanovili-v-mirovom-futbole/

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