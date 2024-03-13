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Серия пенальти определила победителя матча "Арсенал" – "Порту" за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Алан Варела и игрок ФК "Арсенал"
Алан Варела и игрок ФК "Арсенал": Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Лондонский "Арсенал" стал шестым четвертьфиналистом текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, обыграв на стадии 1/8 финала ФК "Порту", передает NUR.KZ.

В ответном матче на "Эмирейтс" лондонская команда одержала минимальную победу со счетом 1:0, на 41-й минуте единственный гол в матче забил бельгийский полузащитник Леандро Троссард. Однако по сумме двухматчевого противостояния команды вышли на ничью, ранее «Арсенал» проиграл "Порту" в первой встрече с аналогичным счетом.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти, в которых лучше оказались футболисты из Северного Лондона.

Отметим, что подопечные Микеля Артеты также занимают лидирующую строчку в таблице Английской премьер-лиги, набрав 64 очка в 28 играх национального чемпионата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2067249-seriya-penalti-opredelila-pobeditelya-matcha-arsenal-portu-za-vyhod-v-14-finala-ligi-chempionov/

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