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"Барселона" впервые за четыре года вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Опубликовано:

Андреас Кристенсен, Фермин Лопес и игрок ФК "Наполи"
Андреас Кристенсен, Фермин Лопес и игрок ФК "Наполи": David S.Bustamante/Soccrates/Getty Images

Каталонская "Барселона" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА на своем поле одержала победу над итальянским "Наполи", передает NUR.KZ.

"Барселона" со счетом 3:1 победила "Наполи", обыграв соперника по сумме двух встреч (4:2).

Первый гол в матче забил 20-летний воспитанник "Ла Масии" Фермин Лопес, ему удлось открыть счет на 15-й минуте, еще через две минуты Жоао Канселу увеличил преимущество "кулес", а на 83-й минуте свой момент реализовал 35-летний Роберт Левандовский.

Ответный гол забил защитник "Наполи" Амир Ррахмани (30-я минута).

"Сине-гранатовые" впервые за четыре года вышли в стадию четвертьфинала Лиги чемпионов, после разгрома от "Баварии" со счетом 8:2 в сезоне 2019/20. В следующем сезоне каталонцы вылетели в 1/8, уступив "ПСЖ" по сумме двух матчей со счетом 5:2.

Следующие два года команда занимала третьи места на групповой стадии и выступала в Лиге Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2067234-barselona-vpervye-za-chetyre-goda-vyshla-v-14-finala-ligi-chempionov/

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