Сборная Казахстана по футболу понесла потерю перед матчем с Грецией

Форвард семейского "Елимая" Иван Свиридов получил приглашение в сборную Казахстана по футболу вместо Рамазана Каримова, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт национальной команды.

Нападающий вошел в заявку на стыковой турнир чемпионата Европы 2024, в полуфинале которого казахстанцам предстоит сыграть с Грецией. В составе Свиридов заменил своего коллегу по амплуа Каримова, получившего травму в матче чемпионата Казахстана.

Ожидается, что во вторник форвард "Елимая" прибудет в расположение национальной команды. При этом ранее Свиридова включили в состав молодежной сборной Казахстана (U-21) на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года. Таким образом, футболист не поможет этой команде во встречах с Шотландией (21 марта, Пейсли) и Венгрией (26 марта, Алматы).

На данный момент в активе 21-летнего Свиридова один сыгранный матч за основную сборную Казахстана. В нынешнем сезоне он принял участие в двух встречах Казахстанской премьер-лиги, оба раза выйдя на замену и не отметившись результативными действиями.

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