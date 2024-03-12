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Сборная Казахстана по футболу понесла потерю перед матчем с Грецией

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Казахстанский футболист Иван Свиридов
Иван Свиридов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Форвард семейского "Елимая" Иван Свиридов получил приглашение в сборную Казахстана по футболу вместо Рамазана Каримова, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт национальной команды.

Нападающий вошел в заявку на стыковой турнир чемпионата Европы 2024, в полуфинале которого казахстанцам предстоит сыграть с Грецией. В составе Свиридов заменил своего коллегу по амплуа Каримова, получившего травму в матче чемпионата Казахстана.

Ожидается, что во вторник форвард "Елимая" прибудет в расположение национальной команды. При этом ранее Свиридова включили в состав молодежной сборной Казахстана (U-21) на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года. Таким образом, футболист не поможет этой команде во встречах с Шотландией (21 марта, Пейсли) и Венгрией (26 марта, Алматы).

На данный момент в активе 21-летнего Свиридова один сыгранный матч за основную сборную Казахстана. В нынешнем сезоне он принял участие в двух встречах Казахстанской премьер-лиги, оба раза выйдя на замену и не отметившись результативными действиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2066916-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-ponesla-poteryu-pered-matchem-s-gretsiey/

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