"Мы хотим попасть в историю": защитник сборной Казахстана о – полуфинальном матче за выход на Евро

Защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Руслан Валиуллин высказался о предстоящей игре против Греции в рамках полуфинального стыкового матча за выход на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

"…В дальнейшем, когда уже будет игра с Грецией, будет максимальная отдача у ребят, потому что очень важный матч — на кону очень большое стоит событие. Поэтому мы все хотим попасть в эту историю, выйти, дай бог, на Евро. Мы будем прикладывать все наши усилия. Надеемся, наши болельщики нас поддержат, и мы будем чувствовать их поддержку", — заявил Валиуллин.

Напомним, что матч Греция – Казахстан состоится 22 марта, в 0:45 по времени Астаны, подопечные Магомеда Адиева будут бороться за путевку на чемпионат Европы в качестве гостей. В другой полуфинальной паре встретятся сборные Грузии и Люксембурга.

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